Ziraat Bankası acil ihtiyacı olan kişilere 1.55 faiz oranları ile 100.000 TL kredi vereceğini duyurdu. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler acil ihtiyacı olması durumunda 1.55 faiz oranları ile Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası acil ihtiyacı olan kişilere düşük faiz oranları ile kredi kampanyasına bir hafta için geçerli tutacak ve hemen kredi sonucu sizlere söylenecektir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız 36 ay vadeli olarak 50.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ise 50 bin TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası acil ihtiyacı olan kişilere 1.55 faiz oranları ile kredi imkanı sağlarken Kredi şartlarına uygun olan kişiler hemen aynı gün içerisinde onay olabilecek ve acil ihtiyaçları için tüm kredi ve kredi kartı borçları kapatarak yüksek limitli kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılacak?

100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek 36 ay vadeye kadar kredilerine kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar vermiş olduğu bu krediler de belirtilen şartlar dahilinde onay alacak olan kişilerin ayrıca internet sitesi üzerinden başvurularını yaparak da kredi olarak kullandırım yapacaktır.

Ziraat Bankası üzerinden hesabınız varsa ve banka hesap cüzdanınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi aldıysanız Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek buradan mobil Kredi başvurusunda bulunabilir onaylanan Kredinizide hemen Ziraat Bankası hesabınıza aktarabilirsiniz.