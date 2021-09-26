Vakıfbank 5000 TL emekli olan kişilere nakit kampanyası yapacağını duyurdu. Vakıfbank 5000 TL'ye kadar vereceği bu kredilerde düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli olarak hemen Kredi imkanı sağlayacak ve 5000 TL'ye kadar emekli olan kişilere acil ihtiyaçların da kullanabilecekleri kredileri anında hesaplarına yatırılacaktır.

Vakıfbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan internet bankacılığı şifreniz ile birlikte başvuru yapabilir, sonucu onaylanan kişiler ise hemen kredisini hesaba aktarabilir. Vakıfbank kredi politikalarına uygun olan kişilere emekli olmaları durumunda düşük faiz oranları ile yüksek limitli krediler de kullanılmaktadır.

Vakıfbank'tan emekli olan kişileri 5000 TL ödeme

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler acil paraya ihtiyaçları olması durumunda şubelere gitmeden de mobil uygulama üzerinden 5000 TL anında hızlı Kredi başvurusunda bulunabiliyor. VakıfBank emekli maaşı alan müşterilerine 36 ay vadeye kadar vermiş olduğu bu krediler de ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunuyor. 1.55 faiz oranları ile kendi bankasından maaş alan müşterilere verilen bu kredilerde maaş almayan müşterileri de 1.59 faiz oranları ile kredi notuna göre onay verilerek emekli kredisi kullandırılmaktadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca en yakın banka şubesine giderek veya Banka ATM'si üzerinden de 1.55 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecektir.