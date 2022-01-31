Ziraat Bankası Açıklaması Yapıldı: 27.000 TL Nakit Ödemesi Sadece Emekliye Değil, Herkese Verilecek

Ziraat Bankası yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte ihtiyacı olan emekli ve sigortalı olarak çalışan kişilere 27.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını açıkladı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın internet sitelerini kullanarak istedikleri zaman bu nakit kredi başvurusunu yapabilecek. Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 27.000 TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli kredi kullanabilir. En düşük faiz oranları ile yararlanacağınız bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve düzenli olarak bir geliri olması durumunda banka gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunacak.

Ziraat Bankası 27.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Acil paraya ihtiyacımız olduğu zaman ilk tercih edeceğimiz bankaların başında gelen Ziraat Bankası 27.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vererek müşterilerine hızlı bir şekilde nakite Kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar hızlı bir şekilde bu banka üzerinden 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesini dilerse 45 dilerse 90 gün ertelemeli olarak alabilecekleri 27 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar emekli olmaları durumunda emekli maaşları Ziraat Bankası üzerinden alınması gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor ise sigortalılık durumunun en az 6 aydır aynı iş yerinde olması durumunda banka tarafından kredi onayı alabilecektir.

Kredi kullanacak olan kişiler ayrıca banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda bankanın düşük faiz oranları ile vermiş olduğu kredi kampanyalarını katılabiliyor.

27.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi onayı almak isteyen vatandaşlar Banka hesabı olması durumunda Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanarak veya Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden resmi site aracılığı ile kredi başvurusunda bulunarak hem düşük faizli hem de masrafsız kredilerine banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz olarak alabilecektir. Kampanya detaylarını başvuru aşamalarını ve güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.