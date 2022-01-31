Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Tepki Açıklaması

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemde yer aldı. Erdoğan, yapmış olduğu konuşmada muhalefete büyükelçisi tepkisinde bulundu ve adından söz ettirdi. Büyükelçilerin milletlerin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin muhalefet tarafından arzuhal makamına dönüştürülmesinin ülkenin bağımsızlığı adına vahim olduğunu belirtti.

Dün Giresun'da bulunduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara söz verildiği gibi yaşanan sel felaketi yaralarını en kısa süre içerisinde sarmayı başardıklarını belirtti ve Trabzon'da tekrardan tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Soba ve kışa rağmen meydanı dolduran bütün Trabzonlu kardeşlerine de şükranlarını sunduğunu açıklayan Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yaşanan küresel probleme rağmen ülkeyi en büyük yatırım hamleleri ile tanıştırmaya devam ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ise yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazdığını söyledi. Bunun yanı sıra Ankara'da kimin nereye oturacağını kavgasının da verildiğini açıklayan Erdoğan, kafaları ve gönülleri farklı yerlerde bulunanlardan ülkeye hayır gelmeyeceğini anlattı.

Kendileri proje üretirken muhalefetin ise yalnızca iftira peşinde koştuğunu söyleyen Erdoğan ellerine tutuşturdukları her kağıt parçasını belge zannettiklerini ve çamur atmaktan farklı bir yöntem bilmediklerini söyledi.

Demokrasi adına iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını çok tehlikeli gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak ortaklarının bir an önce kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında bir müjde vermeyi de ihmal etmeyen Erdoğan, Trabzonspor Zaman Tüneli’ni kurduklarını açıkladı ve Trabzonspor'un tarihi başarılarının söz konusu yerde 4 boyutlu olarak ziyaretçilere gösterileceğini söyledi.

Erdoğan vatandaşlara da seslendi ve kader ile sevgi arkadaşlığı yapabilmenin herkese nasip olacak bir şey olmadığını ve Allah için sevdiğini söyledi.