Ziraat Bankası açıklama yaptı, Kredi alacak kişilere 6 ay ertelemeli işlem yapılacak, Detaylar belli oldu

Ziraat bankası bankacılık rekabeti adına büyük adımlar atmaya devam ediyor. Vatandaşın yüzünü güldürecek yeni kredi kampanyası koşullara uygun herkesin yüzünü güldürecek. Pandemi dolayısıyla hala birçok işveren ve işçi işleri yoluna koyamamıştır. Birçok esnafın ve vatandaşın yüzünü güldürecek pakette Ziraat Bankası müşterisi olanlar 5 iş günü içerisinde kredilerini hesaplarına geçirebiliyor. Yeni müşterisi olanlar ise üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten hemen sonra krediye başvuru yapabiliyor.

Ziraat Bankası 6 Ay Ertelemeli Kredi

Ziraat Bankası tarafından açıklanan kredinin içeriğinde 6 ay ödemesiz verilmesi oldukça dikkat çekmektedir. Yani şimdi kredi çeken kişiler kış aylarında ödemeye başlayabiliyor.

Kredi fırsatından yararlanacaklar 6 ay ödemesiz geçirdikleri süre zarfından sonra ise çektikleri krediyi 18 ay vaade ile ödemeye başlayacaklar. Başvuru yapacak kişilerde aranan şart ve koşullar 18 yaşından büyük olması, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması ile birlikte başvuru sadece şubelerden yapılabilmektedir. T.C. Kimlik belgesi ve gelir beyannamesini de yanlarında götürecek bireyler bu başvuruda bulunabilirler.

Covid-19 salgını döneminde işyerleri nakit ihtiyaçlarını karşılamak için birçok bankadan destek almaya çalışmaktadır. TOBB ve Hazine destekli KGF teminatı olarak verilecek olan bu kredi şu dönemde birçok işletmenin rahatlaması adına oldukça önemlidir.

Kimler Yararlanacak?

Ziraat bankasının bu kredi imkanından Ticaret ve sanayi odası yada deniz ticaret odalarından birine kayıtlı olan veya ticaret borsasına kayıtlı müşteriler, KoBİ'liler 01.01.2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerin ise ciro kaybına raporları incelenerek bu koşulları sağlayanlar iflas ertelemesi, fesih ve konkordato kaydı bulunmaması gerekmektedir. Bu kayıtları bulunmayan işletmeler KGF kefaletinden yararlanarak kredi imkanından yararlanabilirler.

Bu kredi imkanının yarar almak isteyen kişilerin ilk dikkat etmesi gereken nokta ise kredi notu olmaktadır. Kredi notu düşük olan kişilere kredi verilmez. Eğer düşükten biraz fazla ise kişiden kefil isteyerek kredi imkanı sunulur.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

Ziraat Bankası üzerinden kredi alacak kişilerin kredi notunun belli miktarlarda olması gerekir. Çok düşük olan kişiler krediden yarar alamaz. Ancak düşüğe yakın olan kişiler kredi imkanından bir kefil göstererek yarar alabilir. Kişi kefilden istenen belgeler ile Ziraat bankasının şubelerine giderek en kısa sürede başvuru yapabilir. Kişinin adına ait son 3 aylık elektrik, su ve doğalgaz faturası gerekir. Bu faturalara ek olarak kişinin gelir belgesi gerekir. Çalıştığı kuruma ve emeklilik durumuna göre değişerek gelir belgesi ile başvuru yapması gerekir. Gelir belgesine ek olarak eğer bir ek geliri bulunuyor ise buna ait olan bir belge ile Ziraat bankalarının şubelerine başvuru yapması gerekir.