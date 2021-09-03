PTT Duyurdu, O Kişilere Ödeme ve Yardım Yapıyor

Vatandaşlar için her geçen gün hız kesmeden destek ödemeleri geliyor. Nakit sıkıntısında olanlar için fatura konusunda rahat nefes almaları sağlayan fatura destek ödeme fırsatları geliyor.

2021 yılı vatandaşlar için destek yılı olarak algılanıyor. Hız kesmeyen destek ödemeleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Fatura ödeme konusunda rahat nefes almaları sağlayacak destek ödemeleri vatandaşı bir nebze olsun rahatlatıyor. Destek ödemelerinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için tek şart elektrik faturası ve TC kimlik kartı, bu belgeler ile PTT şubelerini gitmeleri yeterlidir. Hane halkında bulunan kişi sayısına göre belirli ödemelerden faydalanabilecekler.

Bir taraftan destek ödemesinden faydalanmak isteyen dar gelirli vatandaş, ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma tarafından muhtaç durumda olan 65 yaş aylıklarından da faydalanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapıyor. Bu konuda hükümet kanadından sürekli olarak destek ödemesi açıklamaları geliyor.

Destek ödemeleri…

Devlet tarafından her geçen gün hız kesmeden devam eden destek ödemeleri gelmeye devam ediyor. Bu ödemeler ise şunlardan oluşmaktadır;

Düzenli olarak ödenen merkezi yardım ve aylıklar

Muhtaç asker ailelerine yönelik yardımlar

Öksüz yetim ve asker çocuklarına yapılan yardımlar

Şartlı eğitim yardımları, şartlı sağlık yardımları

Çoklu doğum yardımları

Kronik hastalığı olanlara yapılan yardımlar

Engellilere yapılan yardımlar

Yaşlı kişilere yapılan yardımlar

Engelli yakını aylık ödemeleri

Adı altında birçok kalemde vatandaşlara destek yardımları sunulmaktadır. Bu desteklerden faydalanmak için gerekli şartları yerine getirerek başvuru yapmak yeterlidir.

Maddi Sıkıntı İçinde Olanlar İçin Destek Ödemeleri Belli Oldu…

Hane halkında yaşayan kişi sayısına göre yapılan elektrik faturası ödemelerinde destek tutarları şu şekilde şekillendirildi;