Ziraat Bankası Açıklama Yapıyor: Bugünden Sonra 18.000 TL Ödenecek

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirli şartlar uygun olarak kredi ödemeleri, gerçekleştirecekleri yeni bir kampanya hazırlandı. Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bugünden itibaren 18000 TL'ye kadar ödeme yapılacak ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacaktır. Ziraat Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, 18 bin TL kredi ödemesi almak isteyen tüm vatandaşlara belirli şartlara uygun olarak kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek.

Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen bireysel müşterilerin kredi notu uygun olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyaları, istedikleri zaman katılabiliyorlar ve kredi kullanabiliyorlar. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde uygun faizlerle ödeme alabilir ve 36 ay vadeli kredi tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda kredi ödemelerinizi hesabınıza hızlı bir şekilde getirebileceğiniz internet bankacılığı uygulaması, kredisini kullanabilirsiniz. Banka hesabınızın olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine gitmeden de işlemlerinizi gerçekleştirerek internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden 7 24 kredi alabiliyorsunuz.

Daha önce Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanan tüm vatandaşlar, bu uygulama sayesinde ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatırabiliyorlar. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden de dilediğiniz zaman kredi başvurusunu gerçekleştirebilir, bireysel krediler gelir belgesiz kullanabilirsiniz.