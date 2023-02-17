BİM'de baştan çıkartan indirimler geldi! 8.90 TL, 29.75 TL, 39.50 TL, 57.50 TL, 62.50 TL'ye düştü!

8.90 TL, 29.75 TL, 39.50 TL, 57.50 TL, 62.50 TL'ye düştü! BİM'de baştan çıkartan indirimler geldi! Milyonlar tarafından takip edilen Bim aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Bim, birçok üründe indirime giriyor. Bim’de indirimli ürünler;

· İkbal sucuk 62.50 TL

· Lezita salam 49.75 TL

· Aytaç dana sucuk 8.90 TL

· İçim tereyağı 129 TL

· Danet ızgara sosis 45.50 TL

· Banvit Jumbo sosis 29.75 TL

· Kaanlar krem peynir 39.50 TL

· Gündoğdu tost peyniri 75 TL

· Aknaz tava peyniri 57.50 TL

Her üründe olduğu gibi bu haftada çok özel indirimler sizlerle bir araya geliyor. Bim Market’e ait olan indirim katalogları yayınlanmaya devam ediyor. Haftalık indirimleri takip ederek benzersiz fiyatlara sahip olabilirsiniz. Birçok ürün kataloğu Bim broşürlerinde yer alıyor. Uygun fiyatlı ürünleri bulduğunuz zaman hemen marketlerden satın alabilirsiniz.

BİM İndirimleri Devam Ediyor Mu?

Bim indirim broşürü üzerinde indirimler tam hızla devam ediyor. Hemen broşür üzerinden indirimleri takip edebilirsiniz. Birbirinden farklı ürünler uygun fiyatlarla elinizin altına geliyor. İndirimli ürünler sayesinde alışverişleriniz çok daha uygun fiyatlara yapılıyor.

Bim broşürleri haftalık olarak yayınlanıyor.

Şimdi tüm ihtiyaçlarınızı BİM üzerinden uygun fiyatlara yapabilirsiniz. Uygun fiyat seçenekleri broşürler üzerinde bulunuyor. BİM market zincirlerinin en özel uygun fiyatlı ürünlerini hemen inceleyebilirsiniz. Ürün kataloğu içerisinde birçok ürün seçeneğine kolayca erişebilirsiniz.

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