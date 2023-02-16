Ziraat Bankası Açıkladı: 7000 TL Ödeme Verilecek (Ay Sonuna Kadar)

Ziraat Bankası, emekli maaş alan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar için gerçekleştirdiği ve ay sonuna kadar devam edecek olan düşük faiz 7000 TL kredi ödemesi için duyuru paylaştı.

Banka üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşlar, internet üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu olarak 7000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme alabilecek ve kendi hesabına bu parayı yatırabilecek.

7000 TL kredi kullanmanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, ilk taksit ödemesinde 45 veya 90 gün erteleme yapma imkanı da Ziraat Bankası tarafından sizlere sunulacaktır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı birşekilde sonuç verilerine onaylanan kredi tutarı, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

KREDİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu için şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden internet, bankacı uygulamasına girebilmeleri için şubelere gitmeden de internet üzerinden veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden şifre oluşturabilir ve ziraat mobil uygulamasına giriş yapabilir.

Ziraat mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra 7000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz ve onaylanan kredi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.