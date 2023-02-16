AKP Sözcüsü Ömer Çelik Açıkladı: Elazığ 11. Afet Bölgesi İlan Edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yönetme Kurulu ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu ve gündemde yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile depremden etkilenmesi bakımından Elazığ ilinin de 11. il olarak değerlendirileceğini belirtti. Çelik hesaplara 10’ar bin liralık yardımında yatırılmaya başlandığını söyledi ve kullanmış olduğu ifadelerle adından söz ettirdi.

Çelik, direkt hesaba hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarıldığını belirtirken yağma söz konusu olduğu zaman vatandaşlardan bir ricada bulundu ve bu durumda muhakkak suretle güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini aktardı.

Çadır bölgelerinde misafir edilmekte olan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ve yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Çelik, bunun yanı sıra depremin ortaya çıkarmış olduğu pek çok etki ile mücadelenin koordine edilmesine de katkı vermeyi sürdürdüklerini belirtti. Çelik depremlerden etkilenen il sayısına işaret etti ve Elazığ ilinin de artık 11. il olarak değerlendirileceğini söyledi.

Devletin ve vatandaşların depremin meydana geldiği an itibarıyla tüm imkanları ile gayret sarf ettiğini dikkat çekildi ve 6 vatandaştan birisinin doğrudan depremden etkilendiğini söyledi. Bir şekilde vatandaşların tamamının bu depremden etkilendiğini ifade eden Çelik 35 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi ve hepsine Allah'tan rahmet dilediklerini açıkladı.

Sözcü Ömer Çelik, deprem enkazından sağ kurtarılan vatandaşlardan her birincinin bir sevinç nedeni olduğunu fakat hayatını kaybeden kişilerin acısının ise uzun yıllar boyunca devam edeceğini vurguladı. Bir hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Milli yaz ilan edildiğini belirten AKP sözcüsü Ömer Çelik, bu yasın kuşkusuz seneler boyunca sonsuza dek kalbimizde olacağını ifade etti.

Bölge üzerinde dünyadaki önemli kurumların da değerlendirmelerine göre son 100 senede meydana gelen en büyük doğal afet ile karşı karşıya olduğumuz söylenildi. Çelik, genel afet bölgesi olarak ilan edilen illerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çabası başta olmak üzere yoğun bir faaliyetin icra edildiğini de açıkladı.

Hep beraber dışarıda kalan vatandaşlarına ihtiyaçlarının giderilmesi açısından da milletin ve devletin bir seferberlik halinde bütünleşerek yardımlara koştuğu açıklandı. Ömer Çelik her türlü maddi manevi destek gösteren herkese şükranlarını sunduğunu belirtti. Afetle mücadelede büyük bir koordinasyon ve büyük bir kuvvet ile mücadelenin bu şekilde sürdürülmeye çalışıldığı açıklandı.

Bu dönemde pek çok tartışmanın da meydana geldiğini dile getiren Çelik afet bölgelerinde vatandaşlar ile birlikte oldukları için bu siyasi tartışmaların parçası olmadıklarını ve olmamaya devam edeceklerini söyledi. Her ne kadar bir yıkım siyaseti gerçekleşse de bunların hepsine yanıt verecekleri bir zamanın olduğunu ifade eden Çelik, bunları not ettiklerini de açıkladı. Ancak şimdi ise önceliklerinin canları enkaz altında kurtarmak, binalarına giremeyen evsiz kalmış ya da dışarıda olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarını sarmak olduğunu söyledi.