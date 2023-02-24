Ziraat Bankası Açıkladı: 100.000 TL Ödeme Yapacak

Ziraat Bankası ülkemizdeki kredi ihtiyacı olan müşterilerin en çok tercih ettiği bankalardan birisidir. Bunun sebebi bankanın uzun yıllardır ülkemizde hizmet vermesi, köklü olması ve kamu Bankası olmasından dolayıdır. Özellikle emekli olan müşterilerin kredi tercihlerinde 1 numara olan Ziraat Bankası tüm müşterilere 100.000 TL'ye kadar yeni bir kredi kampanyası başlatmıştır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi olarak verilen bu krediler de bankanın kendi kredi politikalarına uygun olmanız durumunda hemen onay alabilirsiniz. Şimdi sizlere kredi alacak olan kişilerin şartlar nelerdir ve başvuru nasıl yapılır bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu için şartlar nelerdir?

Ziraat Bankası kolay onay almak istiyorsanız, kredi başvurusu için bazı şartlar vardır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler ihtiyaç kredilerinde uygun faiz oranları ile birlikte bu bankadan kredilerine kullanabilir. Sizlerde kredi başvurusu yaptıktan sonra Ziraat Bankası değerlendirmesini geçerseniz, 100.000 TL'ye kadar olan bu krediye İstediğiniz zaman kullanabileceksiniz. Banka emekli olan ve çalışan kişilere bu kredi imkanı sağlıyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankadan almalarını isteyecek çalışan kişilerin de en az 6 aylık sigortası olmasını isteyecektir. Özellikle çalışan kişiler eğer 0 kredi notu varsa bu bankadan kredi kullanabiliyor. Bunun için 6 aylık sigortalı olmanız yeterlidir. Bankalardan icralık ve avukatlık bir durumunuz yoksa da Ziraat Bankası sizlere onay verecektir. Şimdi sizlere bu bankadan kredi başvurusu nasıl yapılır bundan bahsedelim.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler internet bankacılığı üzerinden veya banka şubesinden işlem yapabiliyor. Bankanın internet sitesi ve SMS ile kredi başvuruları yaptığınız zamanda yine size şubelere yönlendirecektir. Bu sebeple eğer bu bankada hesabınız yoksa size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte kredi başvurusu yapabilir, onaylanan Kredinizi de hemen kullanabilirsiniz. Kolay onay almak isteyen ve hesabı olan müşteriler ise internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden istediklerini zaman kadar krediyi anında hesaplarını atabilirler.