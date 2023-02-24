Cumhurbaşkanı Açıkladı: Banka, Senet Borçları Kapatılacak, Mart Ayı Sonuna Kadar Tek Banka Verecek

Vakıfbank üzerinden verilen bu borç kapatma kredisini almak istiyorsanız, verilen bu borç kapatma kredilerinde limitlerin 100.000 TL'ye kadar çıkarıldığı hakkında haberdar olmanız gerekir.

100.000 TL borç kapatma kredisi için Vakıfbank başvurusu yaptığınız zaman banka şartlarını karşılayan müşteriler, tüm banka kredi borçları, kredi kartı borçları ve varsa KMH hesabı borçları için kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Birçok vatandaşın faydalanabileceği bu Vakıfbank borç kapatma kredilerinde malesef konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kapatma kredilerini alamazsınız. İhtiyaç kredisi gibi Vakıfbank borç kapatma kredisi yapacağınız bu kredi başvurusunda, kredi veren bankanın uyguladığı politikalara uygun olmanız durumunda kredi başvurusunu hemen yapabileceksiniz.

Vakıfbank 100.000 TL Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Vakıfbank üzerinden alınan bu kredi türüne başvuru yapmak istiyorsanız, herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek hızlı bir şekilde onay alabilirsiniz. Krediyi veren Vakıfbank şubelerine giden müşteriler eğer emekliyse, emekli maaşını bu bankadan almaları şartı vardır. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden almıyorsanız, Kredi alacak müşteri Kredi onaylandıktan hemen sonra bu bankaya maaş taşıması yapması gerektiğini bildirmeniz gerekmektedir.

Ayrıca Vakıfbank üzerinden verilen borç transferi kredisi olarak ihtiyaç kredisinde, herhangi bir işte çalışan müşterilerin en az 6 aylık toplamda ise 1 senelik bir sigorta geçmişine sahip olması gerekmektedir. Eğer işe yeni başladıysanız veya sigortanız düzenli olarak yatmıyorsa, bu kredileri Vakıfbank üzerinden ne yazık ki alamazsınız. Eğer bu şartları taşıyorsanız da, herhangi bir Vakıfbank şubesine giderek, 100.000 TL borç kapatma kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi Ödemesi Nasıl Oluyor?

Borç kapatma kredisi için Vakıfbank şubelerinden yaptığınız kredi başvurularında onay almanız halinde Vakıfbank sizlere hemen kredinizi sunacaktır. Kredi onaylandıktan sonra diğer bankalara olan borçların tamamı hesaplanacak ve buna göre onay işlemi verilecektir. Unutmamalısınız ki borç kapatma kredilerinde sadece borçlu bireylere borç kapatmak için kredi verilir. Borcunuzun üzerine herhangi bir para almanız mümkün değildir. Vakıfbank şubelerinden borç kapatma kredisi için onay aldıktan sonra, Vakıfbank sizlere bu krediyi 36 ay vadeye kadar sunabilecektir.

36 ay vadeli olan krediler de 3 ay erteleme işlemi yapabilir ve daha sonra ilk 3 ay erteleme işleminden sonra ek bir 3 ay daha erteleme yapabilir, toplamda 6 aylık bir süreçte kredi ödemesi yapmayabilirsiniz. Kredi ödemelerinizi ayrıca aylık olarak yapabildiğiniz gibi 2 ayda bir, 3 ayda bir ya da 4 ayda bir gibi ödeme seçenekleriyle de yapmanız mümkündür. Bu işlemler için başvuru onayından sonra kredi ödemelerinizi nasıl ödemek istiyorsanız o şekilde ödeme talimatını belirtmeniz gerekmektedir. Banka eğer sizlere 2 ayda bir ya da 3 ayda bir işlem yapacaksa aylık ne kadar tutar ödeyeceğinizde belirtilecektir.