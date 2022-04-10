Ziraat Bankası 7000 TL Ödeme Yapıyor! Bu Hafta İçi Başvuru Yapan Hemen Alacak! Kesinleşti!

Ziraat Bankası 7000 TL ödeme haberi ile ilgili bilgileri paylaştı. Nakit ihtiyacı olan kişilerin devlet bankası Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hemen ödeme alacakları yeni kampanya başladı. Ziraat Bankası 7000 TL'ye kadar verdiği bu kredilerde başvuru yapacak olan kişilerin belli şartlara göre kredilerini hesaplarına atacaktır. Kredi ihtiyacı olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte kredilerini 36 ay vadeye kadar kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası yaptığı bu kredi açıklaması ile birlikte, vatandaşlara derman olmaya devam etmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden başvurunuzu yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası ayrıca bireysel ihtiyaç kredisi olarak bu kredileri kişilerin hesaplarına en düşük faiz oranları ile atacaktır.

7000 TL Ödeme Haberi!

Ziraat bankası üzerinden 7000 TL tüketici kredisi faiz oranı 1.79 olarak biliniyor. 36 ay vadeli kredi ödemesinde 281,20 TL ödeme yapacaksınız. Bu kredi için başvuru yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi sonucunu öğrenecektir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu için başvuru yöntemlerinden önce sizin bu krediyi alıp alamadığınızı öğrenelim...

Kredi alacak kişi sigortalı olarak çalışıyorsa en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir.

Emekli olan kişilerin kredi almaları için emekli maaşı bu bankada olması ve yaşının da en fazla 71 olması gerekmektedir.

Kredi alacak kişi uzaktan başvuru yöntemleri ile işlem yaparsa, kredi alması için kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Bankalarda icralık kara liste gibi durumlarda olmaması şarttır.

Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar 7000 TL kredi için en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgesi ile gidebilirler. Ayrıca bankanın mobil uygulamasını kullanan kişiler, 7 gün 24 saat mobil uygulama üzerinden de bankanın başlattığı bu kredi kampanyasına katılabilirler. Nakit ihtiyacı olan kişilere ayrıca ziraat bankası resmi internet sitesi de destek vermektedir. Yapılan başvurular gün içinde değerlendirilecek ve sizlere kredi sonucu olarak hemen geri dönecektir.