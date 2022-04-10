Will Smith, Chris Rock'a Tokat Attığı İçin 10 Yıl Oscar Yasağı Aldı

Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscar'a katılması yasaklandı, ödülleri dağıtan akademi, Amerikalı aktörün komedyen Chris Rock'ı sahnede tokatlamasından iki haftadan kısa bir süre sonra açıklandı.

Yönetim kurulu toplantısından sonra, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Smith'in bu dönemde akademi tarafından düzenlenen diğer etkinliklere katılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

"94. Oscar'lar, topluluğumuzda geçen yıl inanılmaz işler yapan birçok kişinin bir kutlaması anlamına geliyordu; ancak bu anlar, Bay Smith'in sahnede sergilediğini gördüğümüz kabul edilemez ve zararlı davranışların gölgesinde kaldı "dedi.

Smith, 27 Mart'ta Los Angeles'taki 94. Akademi Ödülleri töreni sırasında sahneye çıktı ve komedyenin aktörün traşlı bir kafası olan karısı Jada Pinkett Smith'i film karakteri GI Jane'e benzetmesinin ardından Rock'a tokat attı.

Pinkett Smith, saç dökülmesine neden olan otoimmün bir durum olan alopesi ile mücadeleleri ve başını tıraş etme kararı hakkında halka açık bir şekilde konuştu.

Bir gün sonra Smith, Rock'tan özür diledi. Ayrıca geçen hafta akademiden istifa etti ve 1 Nisan'da eylemlerinin "şok edici, acı verici ve affedilemez" olduğunu söyledi.

O zamanlar Smith, akademi kurulunun uygun gördüğü "başka sonuçları kabul edeceğini" söyledi.

Akademi yöneticileri, Smith'e karşı eylemleri tartışmak üzere Cuma sabahı bir araya geldi ve yönetim kurulu üyeleri Steven Spielberg ve Whoopi Goldberg, aktörün kaderini yönetmeye davet edilenler arasındaydı.

"Akademi'nin kararını kabul ediyorum ve saygı duyuyorum," dedi Smith, yasağın açıklanmasından sonra Cuma günü yaptığı açıklamada.

Hareket, Smith'in gelecek yılki Oscar'larda en iyi erkek oyuncu kazananı için gelenek olduğu gibi büyük ödüllerden birini sunmayacağı anlamına geliyor.

Bu ödülü, tenis biyografisi King Richard'daki performansıyla eve götürdü, aynı sahnede Rock'a vurduktan bir saatten kısa bir süre sonra.

Akademi Cuma günkü açıklamasında ayrıca "olağanüstü koşullar altında soğukkanlılığını koruduğu için Bay Rock'a derin şükranlarını" dile getirdi ve durumu ele aldığı için özür diledi.

"Telecast'imiz sırasında, odadaki durumu yeterince ele almadık. Bunun için üzgünüz" denildi. "Bu, dünyanın dört bir yanındaki konuklarımız, izleyicilerimiz ve Akademi ailemiz için bir örnek oluşturmamız için bir fırsattı ve daha önce görülmemiş olana hazırlıksız yakalandık."

Aktörlerin aday göstermek için Akademi üyesi olmaları gerekmez, ancak her yılın Oscar adayları - ve kazananları - grubun üyeleri tarafından oylanır.

Bazıları Smith'in Oscar'ından çıkarılmasını istemişti, ancak ve Roman Polanski gibilerinin cinsel saldırı iddialarının ardından Akademi'den atıldıklarında ödülleri iptal edilmediği için bu olası görülmedi.