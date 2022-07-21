Ziraat Bankası 50 Yaş Üzerinde Olan Emekliye Kampanya Hazırladı! 20.000 TL Ödeme İçin Son Dakika Ödemesi Geldi

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 50 yaş üzerinde olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada, emekli maaşını almış olması durumunda 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceği açıklandı. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedirler. 20000 TL'ye kadar emekli kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanya sadece Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için hazırlandığı için kanka dan maaş almamız şarttır. Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, şartları uygun olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden istedikleri zaman kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

50 yaş üzerinde olan emekliler emekli maaşını Ziraat Bankası şubelerine taşıyarak, işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve istedikleri zaman bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler maaşlarını bu bankaya taşıdıktan sonra şubelere gelmesine gerek kalmadan internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi başvurularını istediği zaman yapabilecektir.

20000 TL kadar verilecek olan gelir belgesiz kredi haricinde daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alabileceğiniz, Ziraat Bankası üzerinden en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda banka kredi puanınız düşük olsa bile sizlere kredi onayı verilmektedir. Ziraat Bankası internet bankacılığı haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka şubeleri üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası, emekli maaşını alan vatandaşlara ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalandırmaktadır.