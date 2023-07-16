Birçok vatandaş, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle nakit sıkıntısı yaşarken, bankalar düşük faizli kredi kampanyaları ile bu duruma çözüm sunuyor. Kamu bankaları tarafından sabah saatlerinde duyurulan yeni kampanyalar, vatandaşların bu ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırsat sunuyor. Anında hesaplara yapılan ödemeler sayesinde, vatandaşlar eski borçlarını birleştirerek aylık daha az ödeme yapabilir hale geliyor.

Kamu bankaları, özellikle Ziraat Bankası, güvenilirlikleri ve devlete bağlı olmaları nedeniyle vatandaşlar arasında öne çıkıyor. Bankanın 50.000 TL'ye kadar kredi verme imkanı ve düşük faiz oranları, vatandaşların tercihlerini etkileyen önemli faktörler. Üstelik, bu kampanyadan faydalanmak için sadece banka müşterisi olmanız yeterli.

Emekliler ise emekli maaşlarını bankaya taşıyarak bu fırsatlardan yararlanabilirler. Ziraat Bankası'nın kredi kampanyası emeklilere özel olarak sunuluyor. Emekli maaşlarını bankaya taşıyan emeklilere, hesaplarına otomatik olarak kredi yükleniyor.

Yeni bir yasal düzenlemeye göre banka, kredi tutarına göre vade seçenekleri sunuyor. 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 ay, 50.001 TL ve 100.000 TL arasındaki krediler için 24 ay ve 100.001 TL ve üzeri krediler için ise 12 ay vade imkanı bulunuyor.

Ziraat Bankası, 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşa özel bir hesaplama örneği sunuyor. 50.000 TL'lik bir kredi için 36 ay vade seçeneğiyle aylık 2.393,85 TL taksit ödemesi yapılıyor. Bu durumda, aylık faiz oranı %2,64 ve yıllık maliyet oranı %48,2904 olarak hesaplanıyor.

Bu kampanyalar, vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak adına önemli bir adım. Ancak, özellikle geri ödeme seçeneklerini belirlerken dikkatli olunması gerekiyor. Kredi çekmeden önce ödeme şekilleri ve vade seçeneklerinin, mali durumunuza en uygun olanı olmasına dikkat etmelisiniz.