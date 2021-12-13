Ziraat Bankası 45 Yaş Altı Olan Kişilere, Kimlikle Gelir Belgesiz 75.000 TL Ödeme Vereceğini Açıkladı

Ziraat Bankası yaptığı bu kampanya duyurusu ile birlikte, acil ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli kredi vereceğini açıkladı. Özellikle yaşadığımız son zamanlardaki nakit ve ekonomik sıkıntılar yüzünden 36 ay vadeye kadar sizlere yeni kampanyalar yapılıyor. Bu kampanyaları yapan bankalardan birisi olan Ziraat Bankası, 45 yaş altı vatandaşlarına kredi imkanı tanıyor. Aldıkları çalışma maaşlarının yetmediğini düşünen ve borçları olup para ihtiyacı olan kişiler, özel banka olan Ziraat Bankası üzerinden hemen başvuru yapabilecektir. Sizlerde bankanın şartlarına uygunsanız hemen sonuç alabileceksiniz.

Ziraat Bankası 75.000 TL Nakit İçin Başvuru Almaya Başladı!

Ziraat Bankası son zamanlarda oldukça fazla kredi başvurusu alan bankalardan birisidir. Bunun sebebi ise banka düşük faizlerle kredi veriyor. Ziraat Bankası uygun faizlerle vermiş olduğu bu kredi kampanyalarında 75.000 TL kredi alacak kişiler için belirlenen şartlara göre kredi işlemleri yapıyor. Uygun faiz oranları ve aşamaları ile birlikte, kredi kullanacak olan kişiler, 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyorsa 75000 TL için gelir belgesi ve kefil vermesi gerekmiyor. Bu şartlara göre hemen başvuru gerçekleştireceksiniz.

Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden yeni kredi başvurusu yapacak olan kişiler, en yakın banka şubelerine giderek başvuru gerçekleştirebilir. Uygun faizlerle kredi almak isteyenler, Ziraat Bankası şubelerinden yapacakları işlemler ile birlikte, bu bankanın uygun kredisine başvuru yapacaktır. 75.000 TL kredi almak için banka müşterilerine daha düşük faizlerle kredi vermektedir.

Başvuru için ayrıca ziraatbank.com.tr adresinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile işlem yapabilmesi için bu bankadan hesabınızın olması gerekmektedir. Ayrıca verilecek olan bu kredilerde ödeme tablosu tam istediğiniz gibi. Aylık ödeme zorunluluğu olmayan bu kredileri 3 ayda bir veya 2 ayda bir ödeyebilirsiniz. Ayrıca ilk taksit ödemesinde de 30 gün ile 90 gün arasında erteleme yapabilirsiniz.

Detayları öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek işlem yapabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen kişiler, sadece bireysel müşteri olması durumunda kamu bankası olan ziraat bankası üzerinden kredi kullanabileceklerdir. Ticari olan kişiler ise ticari bölümlere giderek kendilerine uygun faizlerle kredi kullanabilir.