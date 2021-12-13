3000 TL ve Altında Geliri Olan Kişilere Kamu Bankaları Destek Verecek, Şartsız 25.000 TL Ödeme Var

2022 yılı gelmeden bankalar son kampanyalarını yaparak eski faiz oranları ile vatandaşlarına nakit imkanı sunmaya devam ediyor. Ülkemizin kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşlara uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunacağını açıkladı. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar kamu bankaları üzerinden gelir durumu 3000 TL altında olması durumunda 25 bin TL gelir belgesiz kredi kullanabilecek.

25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler belirli şartlara göre hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi kullanacak ve belirtilen şartlara göre hesaplarına yatacak. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerin başvurularını sadece kamu bankaları üzerinden yapıyorsunuz.

Ziraat Bankası

Ülkemizin en çok müşteri portföyüne sahip olan Ziraat Bankası vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. 3000 TL ve altında geliri olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusu yapabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden işlem yapabildikleri gibi ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanarak resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabiliyor.

VakıfBank

Vakıfbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar banka şubelerine kimlikleri ile birlikte giderek Kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi vereceği vatandaşlara sigorta durumuna bakarak kredi onayı vereceği için son iş yerinde en az 6 aydır çalışıyor olmanız gerekmektedir. Bankadan maaş alan veya banka üzerinde hesabı olan kişiler mobil uygulama üzerinden 7gün 24saat kredi başvurusu yapabiliyor.

Halkbank

Halkbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir ve hızlı bir şekilde kredi kullanabilir. Halkbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte ayrıca mobil uygulama üzerinden de düşük faiz oranları ile ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli Kredi vereceğini açıkladı. Düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız Halk bank şubelerine gidebilir veya halkbank'ı resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.