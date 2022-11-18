Ziraat Bankası 40 gün İçinde 400000 TL Ödeme Veriyor! Başvuru Yapan Emekli ve Bireysel Müşteriler Alacak!

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu yeni duyuruda, 40 gün içerisinde 400000 TL'ye kadar sizlere ödeme göreceği bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada 40 gün içerisinde ek nakit ihtiyacı olan tüm emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda yüksek limitli kredi kullanacak olan kişilere 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, aylık gelirlerine bakarak ödeyebilecek güçte bir kredi limiti hazırlamaktadır.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşları 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, en düşük faiz oranlarında yararlandırmak şartıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada ise maaş müşterisi olmanız durumunda, sizleri nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar, 400000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsa, yüksek bir geliri olması gerekiyor ve diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı ve kredi borçlarını kapatması gerekmektedir.

Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar haricinde kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda da banka, son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi ödemelerini yapacak. Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir isterseniz de banka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilirsiniz.