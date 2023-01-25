Ziraat bankası 4 gün içinde 300.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacak! Bu daha önce olmadı

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi veriliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda 300 bin TL'ye kadar yükseklikle hem ihtiyaç kredisi, hem borç kapatma kredisi isteyen vatandaşlarda ipotekli kredi kullanabilir.

Yüksek limitli ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası, ilk sırada yer alırken, düşük faiz oranları ile birlikte kredi verdiği için vatandaşların bu bankadan işlem yapması daha kolay bir şekilde olmaktadır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası ve politikalarına uygun olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirirken, Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşları uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek yüksek limitli kredi kullanacak olan kişiler kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yapabilmektedir.

Ziraat Bankası 300 bin TL nakit kredi...

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, yüksek limitli ihtiyaç kredisi başvurusundan bulunacak olan vatandaşlara 300000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, oniki ay vadeli alacakları bu ödemeleri karşılayabilmeleri için gelir durumunda banka tarafından yüksek olması istenmektedir. Gelir durumu yüksek olan tüm vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden 300000 TL'ye kadar kredi alabilmektedirler.