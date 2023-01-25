Meclisten geçiyor: TC kimlik ile Emeklilere ödemeler olacak, Bankaya gitmeden de alınacak

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerinizin hızlı birşekilde yapabilecek ve dilediğiniz zaman kredi alabileceksiniz. Emekli maaş müşterileri üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler verilmektedir. Emekli olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Emekli maaş hesaplanır üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde kredi şartları uygun olan kişiler sadece kamu bankaları üzerinden başvuru yapabiliyor.

EMEKLİYE ÖDEME

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerini hızlı birşekilde yapabilirler. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir ve kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar, banka müşterisi olmaması durumunda da internet sitesine giriş yaparak, internet üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler.

Meclis onayından geçen ve emekler için ödenecek olan bu kredi kampanyalarında 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 100000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi ödemesi verilmektedir. Emekli olan kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda istedikleri zaman bu bankalar üzerinden kredi alabilmektedirler.