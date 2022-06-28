Ziraat Bankası 37.000 TL İhtiyaç Kredisi Vereceğini Açıkladı! Başvuru Yapacak Olan Kişilerden Şart İstenmeyecek!

Devlet bankası Ziraat Bankası üzerinden 37000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için son dakika, kredi kampanyası duyurusu geldi. En düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak olan bireysel müşterilere, Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmeleri için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli işlem yapılmaktadır. En yakın banka şubesine giderek veya bankaların müşteri hizmetleri numarasını irri arayarak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, 37000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların tercih etmiş olduğu ve bireysel kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlandıran Ziraat Bankası yapmış olduğu 37000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasında kendi banka müşterilerinden şart aramıyor. Kendi banka müşterisi olan kişiler hemen internet bankacılığı uygulaması hesabı üzerinden kredi başvurusunu yapmaları durumunda internet kredisi adı altında verilecek olan mobil kredi kampanyasına katılabilir ve banka şubelerine gitmeden Çevrimiçi kredi kullanabilir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesapları olmaması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yapacağını söylemek istiyoruz. Bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak ta Ziraat Bankası üzerinden verilen 37000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası, 37000 TL kredi almanız durumunda sizlere ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi kullanmak istiyorlarsa bu limit 33 aya düşer.

Emekli olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubelerine taşımaları gerekecek. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası şubelerinde taşıdıktan sonra daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve kredi notuna bakmadan yüksek limitli borç transferi kredisi alabilirsiniz. Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşıdıktan sonra, ayrıca sizler için verilen 750 TL emekli promosyonundan da faydalanmanız mümkün olmaktadır.