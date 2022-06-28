Son Dakika Önemli Flaş Haber: Emekli İkramiyesi Alanlara Ayrı Ek Ödeme Yapılmaktadır!

Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi alacak olan vatandaşlara 5000 TL ile 10 bin TL arasında nakit ödemesi yapılacağı açıklandı. Kurban Bayramı, emekli ikramiyesi aldıktan sonra eğer para ihtiyacınız var ise 5000 TL ile 10 bin TL arasındaki ihtiyaç delisi kampanyanızı kamu bankaları ve bazı özl bankalar üzerinden yapabilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar için başlatılacak olan bu, Nakit kampanyasında kurban Bayramı öncesinde kredi onayı alan vatandaşlar, ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli yapabiliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa, banka müşterisi olması durumunda bankanın internet bankacılığı üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu banka şubeleri üzerinden yapmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde kimliğinizle birlikte en yakın şubeye giderek, yemekler için verilen 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına gelir belgesiz olarak katılabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilmektedir.

Halkbank

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu krediler için 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, Halkbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden mobil uygulamayı kullanabilir veya bankada müşteri hizmetleri numarasını arayarak, kendi hesabınız üzerinden kredi kullanmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda, Halkbank üzerinden kredi alabilmektedir.