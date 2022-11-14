Ziraat Bankası 3000 TL Ödeme Verecek! Kasım Ayının Sonuna Kadar Bu Ödemeler Ücretsiz Olacak

Ziraat Bankası, 3000 TL kadar ödeme vereceğin açıkladı. Ziraat Bankası Bireysel müşterilerine kendi bankalarında hesapları olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 3000 TL 36 ay vadeli ödeme vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası, 3000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde işlemleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yaparak, sadece bireysel müşteri olan ve bu bankalarda hesabı olan vatandaşlara destek ödemeleri yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, nakit ihtiyacı olup, 3000 TL kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, hemen aynı gün içinde işlem yapabileceği haberi verildi.

Ziraat Bankası banka kredi politikalarına uygun olan ve nakit ihtiyacı olup, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada 3000 TL'ye kadar krediyi emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ödemektedir. 3000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kolay bir şekilde yapabileceğiniz gibi, ayrıca ihtiyaç kredisi başvurunuzu şubelere gidip bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de yapabilirsiniz.