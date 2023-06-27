Ziraat Bankası, temmuz ayında bankalardan kredi başvurusu yapmış ancak onay alamamış olan kredi puanı düşük vatandaşlar için özel bir kampanya başlattı. Banka, bu kampanya kapsamında 30.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar verilmekte olup, Ziraat Bankası'nın kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedir. Kredi puanı düşük olan ancak acil ihtiyacı olan vatandaşlara ise 30.000 TL ödeme sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası'nın İhtiyaç Kredisi kampanyası sadece bireysel müşteriler için geçerlidir. Emekli vatandaşların kredi puanı düşük ise Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını bu bankadan almaları veya maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. Ayrıca, sigortalı olarak çalışan vatandaşların da son işyerlerinde en az 6 ay sürekli sigortalı olarak çalışıyor olmaları şartı bulunmaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyasına başvurmak isteyen vatandaşlar, istedikleri zaman bu banka üzerinden başvurularını yapabilmektedirler.

BAŞVURU YAPILACAK!

Kredi notu düşük olan vatandaşlara yönelik bu ihtiyaç kredisi kampanyası için Ziraat Bankası'nın şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Kimlik ve gelir belgenizi yanınızda bulundurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. İnternet üzerinden veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvuru yapılamamaktadır. Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik, gelir belgesi ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra, başvurunuzun sonucunu 5 dakika içerisinde öğrenebilirsiniz. Kredi başvurunuz onaylandığında, size ne kadar kredi verileceği hakkında bilgiler verilir. Bu kampanya kapsamında aldığınız kredi ile diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı da ödeyebilirsiniz.

Ziraat Bankası'nın kredi puanı düşük olan vatandaşlara yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmayı amaçlamaktadır. Hızlı başvuru süreci ve kısa sürede verilen kredi sonucu ile bu kampanya, finansal açıdan rahatlama sağlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.