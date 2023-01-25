Ziraat bankası 25 Ocak tarihindeki duyurusu ile bireysel müşterilere umut oldu! Son dakika...

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte istedikleri zaman kredi ödemesi verileceği duyuruldu. 25 Ocak tarihi itibariyle şubat ayı sonuna kadar başvurularını yapacak olan tüm bireysel müşterilere banka 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek ve onaylanan kredileri, hesaplara yatırılarak 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sizlere düşük faizli kredi verecektir.

,50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte kredi işlemleri 5 dakika içerisinde yapılmaktadır.

50000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden internet şubeleri üzerinden ve isterlerse de müşteri hizmetleri numaraları üzerinden nakit kredi başvurularında bulunabilmektedir. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç verilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, şubelere giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Bu kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara, sizler de hemen aynı gün içinde başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabiliyorsunuz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte alabileceğiniz bu ihtiyaç kredilerinde Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank azizlere kredi ödemesi vermektedir. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda, kimlikleriyle birlikte banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.