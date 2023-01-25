VE NETLEŞTİ! Kimlerin borcu silinecek? 2 bin liranın altındaki hangi borçlar silinecek? EYT'liler ise...

EYT’lilere kolaylık sağlayacak, iş kuranları ve istihdamı destekleyecek tarihi fırsattan kimler nasıl yararlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

* 2 bin liranın altındaki hangi borçlar silinecek? Yararlanmanın şartı var mı?

Vatandaşların vergi dairelerine olan 2 bin lirayı aşmayan borçları silinecek. Vergi, ceza, faiz gibi tüm borçlar kapsamda olacak. Trafik, köprü-otoyol geçişi gibi cezaları da kapsayacak. Vatandaşlar 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2 bin lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere düzenlemeden yararlanacak. Bunun için hiçbir şart aranmayacak.

* Hangi borçlar yapılandırılabilecek?

31 Aralık 2022 tarihi öncesinde ödenmesi gereken vergi, sigorta primi, adli para cezaları dahil idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dâhil edilecek. Emlak Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları, gümrük, nüfus, trafik, köprü-otoyol kaçak geçiş cezaları da kapsamda olacak. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak.

* Yapılandırma hangi avantajları sağlayacak?

Borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden güncelleme yapılacak. 4 yıla varan vade imkanı olacak. Önceki yapılandırmalarda taksitler 2 ayda bir yatırılıyor, en çok 18 taksitte 36 ayda ödeme imkanı oluyordu. Yeni yapılandırmayla borçlar 4 yıla yayılan aylık taksitler halinde 48 taksitte ödenebilecek. İsteyenler de peşin ödeme yapabilecek. Bu durumda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90’ı silinecek. Eğer yapılandırılan borç idari para cezası ise peşin ödemede asıl alacaktan da yüzde 25 oranında indirim sağlanacak.

* Hangi prim borçları yapılandırılabilecek?

Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası, faizi yeniden yapılandırılacak. Prim borçlarını yapılandıran işletmeler ihalelere katılabilecek, devlet yardımı ve teşviklerden yararlanabilecek.

* Bağ-Kur’lulara hangi imkanlar sağlanacak?

Düzenleme ile Bağ-Kur prim borçları yapılandırılabilecek. Yapılandırılmayan prim borçları silinerek Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin durdurulması ve ihtiyaç duyulduğu taktirde ihya edilmesine de olanak sağlanacak.

* EYT’lileri nasıl etkileyecek?

Bağ-Kur prim borçları, yapılandırılarak daha az ödemeyle kapatılabilecek ya da bu sürelere ait hizmet süresi dondurularak sildirilebilecek. EYT kapsamında olup prim borcu bulunanlar bu iki imkandan hangisi kendisine uyuyorsa ondan yararlanabilecek. Prime ihtiyacı olanlar borcu yapılandırırken, olmayanlar sildirebilecek. Ayrıca geçmişte dondurulmuş hizmet süresi olan ve emeklilik için bu sürelere ihtiyacı olan EYT’lilere hesaplı ihya imkanı da bekleniyor. Eğer geçmiş yapılandırma yasalarındaki imkan sağlanırsa, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. Güncel asgari ücretin yüzde 34.5’i yerine çok daha düşük ödemeyle bu imkandan yararlanılabilecek. Burada detaylar düzenlemenin Meclis’e sevk edilmesiyle belli olacak.

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