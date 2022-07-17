Ziraat Bankası 22 Yaşını Dolduran Herkese Gelir Belgesiz Şartsız 45.000 TL Nakit Ödeme Yapacağını Açıkladı!

Devlet bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kredi kampanyasında 22 yaş ve üzerinde olan tüm vatandaşlara Emekli Kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi vereceğini ve bu kredi limitlerinde gelir belgesiz 45 bin TL kadar onay vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusunda, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası, başlatılan bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli kredi verirken, başvuru şartlarına uygun olmasını da istemektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olması gerekiyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusu için en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu banka üzerinden başlatılan kredi imkanından faydalanmak için ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaş müşterisi olmasıyla birlikte banka şubesine gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi olabileceğini söylemek istiyoruz. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda, şubelere gitmeden 5 dakika içerisinde işlem yapabiliyor.

Ziraat Bankası kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son, işyerlerindeki 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenirken, başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerin ayrıca, 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması isteniyor. başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz...