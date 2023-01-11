Ziraat Bankası 22 Ocak tarihine kadar başvuru yapan emekliye 100.000 TL ödeyeceğini açıkladı

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemesi emekli maaş hesapları üzerinden veriliyor. Ziraat Bankası, emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilirler ve kredi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası, emekli maaş hesabı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 22 Ocak tarihine kadar 100 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, işlemlerinizi kimlik numaranız üzerinden sağlayabilir başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra şube yetkisinde sizlere kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara banka şubeleri üzerinden işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kampanya duyurularında emekli maaşlarını bu bankaya taşıyan kişilere aynı zamanda emekli promosyon olarakta 5000 TL ödeme verilmektedir. 10000 TL üzerinde emekli maaş alan vatandaşlar, 3 yıl bu bankadan maaş alma sözü verirlerse, 5000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedirler. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan tüm vatandaşları, Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden işlem yapacak ve kredi ödemeleri gerçekleştirecektir.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve 100000 TL kredi ödemesi verilecektir. Emekli maaş hesapları, bu bankada olmayan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri, diledikleri zaman hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir. 24 ay vadeyle 100000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere başvuru imkanı sağlayacak olan Ziraat Bankası yapmış olduğu, ihtiyaç kredisiyle birlikte hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, 100000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri vermektedir.