Borçlar kapanıyor! Kimlerin banka borcu varsa, o bankadan 50.000 TL belgesiz kapatma kredisi veriliyor

Bankalar üzerinde borcu olan tüm vatandaşlara, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank tarafından ödeme haberi verildi ve bu kredileri hızlı bir şekilde alabileceğiniz açıklandı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kampanyalarda hem özel bankalar üzerinden borç kapatma kredisi kullanabilir hemde düşük faizlerle kamu bankası Ziraat Bankası aracılığı ile birlikte yüksek limitli borç kapatma kredileri alabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde borç kapatma kredilerinde, sizlere gelir belgesiz işlem yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. 50000 TL borç kapatma kredisi alacağınız bu bankalardan bireysel müşteri olmanız durumunda ödeme alabilirsiniz.

GARANTİ BBVA BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Garanti Bankası borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, banka müşterisi olmanız durumunda, şubelere giderek, sadece kimliğinizle birlikte işlem yapabilir ve bu bankadan ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisine de aynı anda kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara destek kredisi olarak bu kredileri ödemektedir.

ZİRAAT BANKASI BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, 50000 TL kredi başvurusu için en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, güncel olan kredi kartı borçlarına öncelik tanıyacak ve güncel olan ihtiyaç kredisi borcunuz varsa da 50000 TL üzerinden giderilerek kapatılacaktır. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ

Akbank, borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemler gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılacaktır. Akbank üzerinden borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi borç kapatma, kredisini aynı anda kullanabilirsiniz. Akbank, borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların emekli olması durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.