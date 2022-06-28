Ziraat Bankası 18 yaş üzerinde olan ve t.c kimlik numarasının son rakamına göre 45.000 TL Ödeme yapacak...

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 45 bin TL'ye kadar alacakları bu kredilerde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkânlarından faydalanmaları mümkün olacaktır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda ve banka hesapları olmaları durumunda Kredi başvurularını şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden de yapabiliyor.

Ziraat Bankası özellikle emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada emekli maaşı hesapları üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır.

3 ay ertelemeli olarak Kredi imkânından faydalanmak istiyorsanız banka kredi puanlarınız 1100 ve üzerinde olması sigortalı olarak çalışıyorsanız uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olması emekli iseniz de emekli maaşınızı bu bankadan almamız gerekiyor. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacağını açıklamıştı. Kurban bayramı'na kadar başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası 36 ay vadeli olarak hızlı bir şekilde banka şubeleri üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri Kredi kampanyasını 5 dakika içerisinde yapabilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini yapabiliyor. İhtiyaç kredisi başvurusu için ayrıca en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.