PTT önlerinde kuyruk oluştu! 25.000 TL ödeme verilecek.

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Kredi alacak olan vatandaşlara aktif Bank aracılığı ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. PTT ve aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde Kredi imkânlarından faydalanabilecek onaylanan tutar hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılabilecektir.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında başlatılan Bu kampanyada aktif Bank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler 25.000 TL kredi onayı almaları için banka kredi notuna bakmadan da hızlı bir şekilde işlem yapacak. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde acil ihtiyaç kredisi kampanyasına cep telefonları üzerinden SMS atarak da katılabiliyor.

Acil para ihtiyacım var diyorsanız ve ekonomik sıkıntı yaşayarak bankalardan kredi kullanmak istiyorsanız 36 ay vadeli 25.000 TL kredi sizlere PTT ve aktif Bank aracılığı ile verilmektedir.

PTT üzerinden sms ile başvuru nasıl yapılır?

PTT üzerinden emekli maaşı alan veya PTT üzerinden sigortalı olarak çalışıp kredi kullanmak isteyen kişiler banka kredi puanı düşük olsa bile bankanın yapmış olduğu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde 36 ay vadeli Kredi kullanabiliyor.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız PTT yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı aktif Bank SMS Kredi servisi numarası olan 30 50 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sizlere sonuç verecek onaylanan tutarı da en yakın banka şubesine giderek kullanabileceksiniz.