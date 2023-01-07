Ziraat Bankası 18 yaş üzerinde olan herkesin borcunu kapatacak! Bankadan açıklama resmi olarak yapıldı

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşları, nakit desteği vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi ödemelerini gerçekleştirmektedir. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden 18 yaş üzerinde olan herkezin banka şubelerine gitmeden de internet siteleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekleri bir kampanya oluşturuldu.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerden hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve onay alan krediyi 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, aynı zamanda başvuru şartlarına uygun olarak bankanın müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi kullanabiliyor.

Ziraat Bankas'ından emekli olan kişileri ayrı kredi...

Ziraat Bankası, kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşlara ayrı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faizlerden yararlanabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden Ziraat Bankası aracılığı ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi gerçekleştirilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirebilecek ve dilediğiniz zaman ocak ayı içerisinde düşük faizlerden yararlanarak kredi kullanabileceksiniz.