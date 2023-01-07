Araba almak isteyenlere bulunmaz nimet! Akbank’tan 150.000 TL taşıt kredisi veriyor! 48 ay vade...

Akbank’tan 150.000 TL taşıt kredisi veriyor! 48 ay vade... Araba almak isteyenlere bulunmaz nimet! Son zamanlarda ülkemizde olan otomobil fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bir otomobil sahibi olmak neredeyse imkansız derecelerindendir. Özellikle benzin fiyatlarına sürekli gelen zamlar sonrasında otomobil almak isteyenlerin de akıllarında birçok soru işareti bulunmaktadır. Akbank bu kapsamda müşterilerine oldukça fazla imkan sağlayarak otomobil almak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sunuyor.

Mevcut kredilerin çekilebilme oranları araçlarım %70’i şeklinde fiyatlandırma yapılıyor. Bu geçtiğimiz günlerde yapılan güncellemeler sonucunda değişmiş olsa bile yine 48 ay vade ile otomobil kredisi kullanılabiliyor. Akbank tarafından müşterilerine yalnızca 1,99 faiz fırsatlarıyla kredi çekme imkanları sağlanarak araba sahibi olmaları sağlanmaktadır. Bu sayede araba almak isteyen ya da arabasını değiştirmek imkanları sağlanmış olmaktadır. Kredi ödemeleri 4 yıla yayıldığı için ödeme kolaylığıyla da oldukça ön sıralara gelen Akbank ile sizde hayallerinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.

Özellikle son zamanlarda meydana gelen taşıt zamlarına karşı Akbank desteğiyle en uygun ve düşük faizli kredi yardımıyla sıfır kilometre araçlarınıza sahip olabilirsiniz. Bu noktada elbette sizlerin araç fiyatlarına ve modellerine göre banka tarafından destekler şekillenmektedir. Bu konuyu banka yetkilileri ile görüşerek sizlere en uygun kredi çeşidini ve geri ödeme vakitlerini belirleyerek istediğiniz arabaya en kısa zamanda kavuşabilirsiniz.

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