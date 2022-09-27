Denizbank Garanti Bankası ve Ziraat Bankası 120.000 TL İçin Borçlarınızı Kapatma Kredisi Başlattı

Denizbank, başta olmak üzere Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 120000 TL'ye kadar yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Denizbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası ü zerinden sizlerde 12 ay vadeli olarak verilecek ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredilerini aynı anda kullanarak destek kredilerinden faydalanabilir ve onaylanan kredileri hesaplarınızı yatırarak aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

Denizbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda 120000 TL'ye kadar kredi borcu olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler ile birlikte de hesaplarınızı aynı gün içinde ödemeler yatırılarak kullandırılacak.

Denizbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası borç kapatma kredisi başlattı!

Denizbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacak ve onaylanan bu krediler ile birlikte de hesaplarına hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacaktır. Denizbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek, onaylanan krediler ile birlikte de hesaplarınıza ödemeler yatırılacaktır.

Başvuru Yapmayı Unutmayın!

Başvuru şartlarına uygun olan kişiler en yakın banka şubesine giderek borç kapatma kredisi almak istiyorlarsa, kimlik gelir belgesi ve borç kapatacağı, bankalardaki hesap bilgilerine, Banka Şubesi yetkilisine vermesi gerekiyor. Size en yakın Denizbank, Ziraat Bankası ve Garanti Bankası şubelerine gitmiş olmanız durumunda yapacağınız ek borç kapatma kredisi kampanyası başvurusu ile birlikte acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak ve onaylanan kredileri de aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılan kullanmış olacaksınız. Denizbank, Ziraat Bankası ile Garanti Bankası üzerinden ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olması ile birlikte kredi puanı düşük olsa bile borç kapatma kredisi alarak güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını tek biryerde toplamak kredisi kullanabilir.