Ziraat Bankası 17.000 TL nakit kredi ödemesi başlattı, 31 Mart son tarih

Ziraat Bankası yeni başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri verirken nakit kredi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası yeni başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme verirken ihtiyaç kredisi ödemesi belirli şartlara uygun olarak sizlere hızlı bir şekilde verilmektedir. 17 bin TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi tablosu oluşturarak geri ödemesini yapabilecek ve Ziraat Bankası tarafından sizlere verilecek olan düşük faizli ihtiyaç kredisini kullanmış olacaksınız.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL TÜKETİCİ KREDİSİ BAŞVURUSU

Ziraat Bankası 17.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 17.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli kredi almak için başvurularının şubeler üzerinden yapmış olmaları durumunda Banka şube yetkisi onayında sizlere Kredi ödemeleri verilirken ilk taksit ödemesinde dileyen vatandaşlara 90 gün erteleme yapılarak da Kredi kullanımı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası banka hesabınızın olması durumunda başvurunuzu mobil uygulama internet şubesi ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de Ziraat bankası'nın kendi banka şubelerine gitmeden 7/24 işlem yapabilecek ve kredi onayı almanız durumunda da yine şubelere gitmeden Ziraat Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanacaksınız.