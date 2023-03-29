EYT'lilere 20.000 TL ödeme müjdesi geldi! Şipşak hesaplara yatacak! Bayram gelmeden bayram edin!

Şipşak hesaplara yatacak! Bayram gelmeden bayram edin! EYT'lilere 20.000 TL ödeme müjdesi geldi! SGK, başvurusunu yapan EYT’lilerin dosyalarını kapasiteleri kapsamında onaylayarak maaşa bağlayacak. Nisan ayına kadar gece gündüz mesai yaparak 100 bin dosyayı onaylayacak ve maaş ödemelerini yapılacak. SGK çalışmalarına hız kesmeden devam edecek ve bütün EYT’lilerin dosyalarını onaylayarak maaşlarını ödeyecek. Dosyası geç onaylananların ödemeleri ise geriye dönük olarak aylar sonra yapılacak. Dosyası geç onaylananların parası hesabında birikecek eline toplu bir para geçecek.

EYT'lilere 20.000 TL Ödenecek! Denizbank Tek Seferde Hesaplara Yatıracak!

Denizbank, Türkiye'deki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için özel bir emekli maaşı promosyonu kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, Denizbank, EYT'lilere nakit ödeme yapmanın yanı sıra ihtiyaç kredisi imkanı da sunacak. EYT'liler, bu kampanya sayesinde Nisan ayında tek seferde 20.000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. Bu yazıda, EYT'liler için sunulan bu fırsatları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Kampanyanın Detayları

Denizbank'ın EYT maaş promosyonu kampanyası, EYT'lilere özel sunulmaktadır. Emekli maaşının miktarına bağlı olarak Denizbank tarafından maaş promosyonu ödemesi yapılacaktır. Kampanyaya katılmak için, EYT'lilerin bazı küçük işlemleri tamamlamaları yeterli olacaktır.

Emekli Maaşının Miktarı

Denizbank'ın EYT maaş promosyonu kampanyası kapsamında, EYT'lilerin en az 7.500 TL emekli maaşı almaları gerekmektedir. Bunun için sadece en üst iki maaş bareminde EYT'liler yer alabileceklerdir.

haber24.com özel haber

