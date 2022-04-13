Ziraat Bankası 100.000 TL'ye Ev Sahibi Yapıyor! Bankanın Resmi İnternet Sitesinden Yayına Girdi

Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Ziraat Bankası'ndan Son Dakika Konut Kredisi Kampanyası Geldi: 120 Ay Vadeli! Ziraat Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalar ile beraber konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından 150 bin TL tutarında ve 120 aylık vade seçeneği şeklinde konut kredisi alınabilecek.

Türkiye'de konut fiyatlarının her geçen gün biraz daha artış göstermesiyle beraber vatandaşların konut sahibi olması da aynı doğrultuda zorlaştı. Daha önceden bankadan kredi kullanarak hayalini kurduğu eve kavuşan kişiler artık ya çok yüksek tutarlarda kredi çekmek zorunda kalıyor veya önceden farklı birikimlerinin bulunması gerekiyordu

Ziraat Bankası 120 ay vadeli 150.000 TL konut kredisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır?

Ev sahibi olmak açısından Ziraat Bankasından konut kredisi alacak vatandaşlar açısından bankanın belirlemiş olduğu faiz oranı yüzde 1.20 olacak şekilde açıklanmıştır. 150 bin TL tutarında konut kredisi kullanıldığı takdirde aylık taksit ödemeleri 2365 TL olmaktadır. 1092 TL ekspertiz ücreti ile 750 TL banka tahsis ücreti ve 364 lira ipotek ücreti alınmaktadır. Faiz ile masraflar bir araya geldiğinde 10 yılın sonunda ödenecek toplam miktar 286 bin TL olmaktadır. Diğer taraftan Kredi süresince hayat, zorunlu deprem ile konut sigortaları yaptırılır.

Ziraat Bankası'nın konut kredilerine yönelik müracaat işlemleri devam etmektedir. Detaylı bilgi almak istiyorsanız Ziraat Bankası internet sayfasını takip ediniz.