Cumhurbaşkanı Açıkladı! Bankalara Kredi, Kart Borcunuz Varsa Ziraat Bankası 'Ben Öderim' Dedi

Bankalara Kredi, Kart Borcunuz Varsa Ziraat Bankası 'Ben Öderim' Dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan borç kapatma kredisi ile ilgili çiftçileri ilişkin yeni kampanya sinyalini vermişti. Süreç içerisinde beklenen Müjdeli Haber nihayetinde Ziraat Bankası genel müdürü Alparslan Çakar tarafından verildi. Çakar, yapmış olduğu açıklamada kullanmış oldukları sendikasyon kredisini tarıma destek açısından harcayacaklarını dile getirirken çiftçilere borç kapatma kredisi müjdesi de verdi.

Ziraat Bankası'ndan Çiftçilere borç kapatma kredisi kampanyası detayları neler?

Ziraat Bankası genel müdürü Alparslan Çakar, yapmış olduğu açıklamada tarım kredi borcu bulunan vatandaşların borçlarına ödeme kolaylığı yapacağını ilan etti. Başka bankalardan tarım kredisi çekmiş olan ve bu borçlarını ödemekte problem yaşayan çiftçilere sunulacak borç transfer kredisi ile çiftçilerin rahat bir nefes almaları sağlanacak. Düzenlenen destek kredisi kampanyası kapsamında 31 Mart 2022 tarihine kadar başka bankalardan kullanılmış olanı kredi ya da kredi kartı borçları takipe intikal etmemiş olması koşulu ile Ziraat Bankası'na transfer edilebilecek.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi vadesi ile aylık faiz oranı yüzde kaç?

Ziraat Bankası tarafından müşterilerde aranılan kriterleri taşıyan çiftçiler, farkı bankalara bulunan tarım kredisi borçlarının Ziraat Bankası şubelerine yüzde 1.45 faiz oranı ile taşıyabiliyor. 60 ay vade seçeneği şeklinde kullanılacak borç transferi kredisi işlemlerinden faydalanılması da mümkündür. Ziraat Bankası bu kredi paketinin yanı sıra aynı zamanda genç çiftçilere ve kadın çiftçilere ilişkin faizsiz ev kredisi ile hazine destekli düşük faizli kredi verecek. Ziraat Bankası tarafından müşterilerde aranılan kriterleri taşıyan çiftçiler, farkı bankalara bulunan tarım kredisi borçlarını Ziraat Bankası şubelerine yüzde 1.45 faiz oranı ile taşıyabiliyor. 60 ay vade seçeneği şeklinde kullanılacak borç transferi kredisi işlemlerinden faydalanılması da mümkündür. Ziraat Bankası bu kredi paketinin yanı sıra aynı zamanda genç çiftçilere ve kadın çiftçilere ilişkin faizsiz ev kredisi ile hazine destekli düşük faizli kredi verecek.