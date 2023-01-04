Ziraat Bankası 100.000 TL nakit ödemesi yapacak, Banka bugün başlattı ve kuyruk oluştu

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile birlikte ödemelerini gerçekleştireceği bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlara 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında sadece bireysel müşterilerin katılabilecekleri bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri 24 ay vadeli olarak sizlere verilecek.

Ziraat Bankası şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, aynı zamanda internet sitesi üzerinden de ön onay alarak kredi işlemlerini başlatabilmektedir.

Ziraat Bankası emeklilere ve çalışanları 100 bin TL ödeyecek.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 100000 TL nakit kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların emekli olması veya sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar için yapılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 100000 TL'ye kadar nakit ödemesi hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için öncelikli olarak emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak, işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hemen verilmektedir.

Sadece emekli olan kişilere değilde uzun süredir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışan vatandaşlarıyla birlikte kredi notu sıfır olan ve son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşlar da 100000 TL kampanyasına katılabiliyor. 100000 TL kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 24 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturulurken, diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları da kapatılmaktadır.