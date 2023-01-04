Hafta İçi ve Hafta Sonu Fark Etmeden, 10 bin TL ve 50 bin TL Arasında Ödeme Alacaksınız! TC Kimlik Numarasına Yatacak!

Akbank ve QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Akbank, QNB Finansbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 10000 TL ile 50000 TL arasında sizlere gelir belgesiz kredi ödemesi gerçekleştirilecek. 10000 TL ile 50000 TL arasında ödeme alacak olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar dahilinde kredi işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilerek, hesaplara yatırılmaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR? KOLAY ŞEKİLDE BAŞVURU YAPMA İMKANI SUNULACAK!

Başvuru yapmak istiyorsanız, hafta içi banka şubeleri üzerinden hafta sonra SMS ile ve internet bankacılığı üzerinden işlem gerçekleştirebilirsiniz. Akbank üzerinden kredi başvurularını, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacak olan vatandaşlar, Finansbank müşterisi olması durumunda da Finansbank'ın kendi mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için Akbank üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 44 25 numarasına mesaj olarak göndere bilmektedirler. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların ise TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bu bankadan kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgileri mesaj ile kendilerine gönderilir.