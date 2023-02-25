0.66 faizlerle nakit almak isteyenlere müjdeli haber, O bankadan verildi, 10.000 TL limitli ödeme!

Garanti BBVA 0.66 Faiz Oranıyla 10 bin TL Kredi Fırsatı Sunuyor! Garanti Bankası 0.66 gibi düşük faiz oranı üzerinden 10 bin TL tutarındaki kredi kampanyası hakkında duyuru gerçekleştirdi. Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre birçok vatandaşa kullanma hakkı tanınacak.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşları Garanti Bankası düşünmeye devam ediyor. Şimdi de 0.66 faiz oranı üzerinden 10 bin TL tutarına kadar bir kredi kampanyası düzenledi. Düşük faiz oranları üzerinden ihtiyaç kredisine başvuran vatandaşlar 36 ay vade ile ödeme imkanına sahip olacaktır. Aynı zamanda kredi ödemesini ise 3 ay ertelemeli şekilde yapılma hakkına sahipsiniz. Garanti BBVA yeni ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için ise kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Kredi kullanımlarına karşı olumsuz bir durum teşkil etmiyor ve daha önceden kullanılan kredilerin ödemesi düzenli yapılmış ise düşük faiz oranları üzerinden kredinizi alabileceksiniz.

Nakit sıkıntısı çekiyorsanız Garanti Bankası tarafından sunulan ve düşük faiz oranları üzerinden kredi başvurusu yaparak 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli şekilde sahip olabilirsiniz. Tabi ki bankalarla ilgili kredi problemlerinizin olmamasına ve kredi notunuzun da 1100 ve üzerinde olmasına dikkat etmelisiniz.

Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Yeni uygulama ile birlikte 0.66 faiz oranı üzerinden 36 ay vadeli Garanti Bankası ihtiyaç kredisine başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ilk olarak istenen şartları yerine getirmelidir. Hali hazırda sigortalı bir şekilde iş yerinde çalışma hayatınız devam ediyor ise en az 3 aylık sigorta primleri ödenmiş olması gerekmektedir. Size en yakın Garanti BBVA şubesine giderek belgeniz ile birlikte başvurunuzu yerine getirebilirsiniz.

Garanti Bankası son ay döneminde nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar için sunduğu 0.66 faiz oranı ile sunduğu 10 bin TL krediye başvurmak için mobil uygulama kullanılabilmektedir. Başvuru sonrasında uygulama üzerinden onaylandı mesajı tarafınıza ulaşması halinde kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Kredinizi teslim almak için şubeye gitmenize uygulama üzerinden başvurmanız halinde gerek kalmayacaktır. Uygulama kullanmak istemeyenler ise banka şubesine giderek bizzat başvurularını kimlik ve gelir belgesi eşliğinde yapabilmektedir. kısa süre içinde sonuçlar sizlere bildirilecektir.