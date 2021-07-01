Ziraat Bankası, 10000 TL ve 20000 TL Ucuz Kredi Kampanyasını Duyurdu, 10 Gün İçinde Başvuru Yapılacak

Ziraat Bankası pandemi sürecinde ihtiyaç gereği destek kredisi veren bankalardan biri olmayı sağlamıştır. Bu süreçte vatandaşlara temel ihtiyaç destek kredisi olarak bazı seçenekler sunarak işleri kolaylaştırma ya çalışmışlardır. Korona virüsle mücadele bakımından oldukça uygun krediler gündeme gelmiştir. 10.000 TL'ye varan ayrıca ilk 6 ay boyunca geri ödeme olmadan 36 ay vadeli olarak verilmek üzere temel ihtiyaç kredisi başvuruları açılmıştır. Bu krediler zor günler geçiren Türkiye’deki vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan her adım devlet desteği ile beraber yürütülüyor. Vatandaşların mağdur olmaması adına bankalar da elinden geleni yapıyor. Halkbank ve Vakıfbank gibi bankalar da temel ihtiyaç destek kredisini başlatmışlardır.

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Destek Kredisi

Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları oldukça kolay yapılıyor. Peki, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisinden yararlanabilecekler kimlerdir? İşte temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu için merak edilen bazı bilgilendirmeler. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankaların başlattığı bu kredi sistemi 1 Nisan'dan itibaren gündeme gelmiştir. Ekonomi yönünden olumsuz bir şekilde etkilenen vatandaşlar ayakta kalabilmek için farklı yollar aramaktadırlar. Bu nedenle pandemiden dolayı farklı krediler ortaya çıkmıştır. Böylelikle Ziraat Bankası 6 ay gecikmeli 36 Ay'a varacak ve 10.000 TL'ye kadar sürebilecek destek kredisini ortaya çıkarmıştır.

1 Nisan itibariyle başlayan temel ihtiyaç destek kredisi oldukça yoğun başvuru almıştır. Bankalar araştırmalarına devam ediyorlar ve kredi başvurularına yetişmeye çalışıyorlar. Temel ihtiyaç destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar için SMS ile bilgilendirilme yapılıyor. Banka kartınız ve şifreniz ile Ziraat Mobil uygulamasından hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Kredinizin çıkması durumunda banka kartınızla beraber en yakın ATM den kredinizi alabilirsiniz. Kredi başvurunuzun hangi aşamada olduğunu ise Ziraat Mobil’den giriş yaparak kontrol edebilirsiniz. Ziraat Bankası vatandaşları finansal olarak desteklemek adına temel ihtiyaç destek kredisini de sürdürüyor. Hemen en yakın şubeye giderek başvurunuzu yapabilirsiniz ya da Ziraat Mobil'den de “hemen başvur” kısmından başvurabilirsiniz. Sonucu olumlu olan kişilere hemen aynı gün içinde onay verilecek ve bu onayı hemen hesabınıza atabileceksiniz. Krediler 36 ay vadeli olarak verilecektir.

10.000 TL Kredi İçin Emekliler Başvuru Yapabilir mi?

Emekli olan kişilerde bu kredilere başvuru yapabileceklerdir. Emekli kredisi ile birlikte, ucuz kredi almak isteyenlerde, emekli maaşı bu bankada olsa da olmasa da kredi kullanabileceklerdir. Kredi kullanacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri 36 ay vadeye kadar alabilirler. Başvurular bankadan ve internet sitesinden yapılmaktadır.