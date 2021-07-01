Yargıtay, Uğur Dündar’ın Kitap Okuma Cezasını Kaldırdı

Gazeteci Uğur Dündar’a, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği gerekçesiyle 5 ay 25 gün sürecek haftada iki saat ‘kitap okuma’ cezası verilmişti. Edinilen son bilgiye göre ise, Yargıtay ‘kitap okuma’ cezasını kaldırdığı açıklandı. Ayrıca Binali Yıldırım da yaklaşık iki hafta önce avukatlarıyla mahkemeye verdiği dilekçe vasıtasıyla şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Son verilen kararla ilgili Uğur Dündar’ın avukatı Emel Çakal şunları söyledi:

"Biz bu şekilde bir ceza verilemeyeceğini, kararın tamamen hukuka aykırı olduğunu ifade etmiştik. Yargıtay da temyiz talebimizi kabul etti. Kararda altı çizildiği üzere kimse hakkında ilgili yasa maddesine dayanılarak 'bir şey yap' şeklinde yaptırım cezası verilemez. Yasada böyle bir hüküm yok. Kaldı ki Sayın Yıldırım önceki aşamalarda bu dava kapsamında şikayetçi olmadığını ifade etmişti.

En son gelişme olarak yaklaşık iki hafta önce Sayın Yıldırım'ın avukatları da müvekkilleri adına dosyaya ikinci bir dilekçe sundu ve dosya kapsamında Sayın Yıldırım'ın müvekkilimiz Sayın Uğur Dündar'dan şikayetçi olmadığını bildirdi."

Mahkemenin kararının bozulduğunu altını çizen Emel Çakal, bundan sonra bekledikleri hamle hakkında da şunları belirtti: "Mahkemeden beklediğimiz bozma ilamına uyarak hukuka uygun yeni bir hüküm tesis etmesidir, o da kaçınılmaz olarak ya beraat ya da davanın düşmesidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Uğur Dündar’ın AKP İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla başlayan soruşturma sonrası yargılandığı dava devam ederken Dündar’a ‘kitap okuma cezası’ verilmişti. Dündar’ın 5 ay 25 gün süreyle haftada iki saat olmak kaydıyla mesai saatleri içinde Yüksek Öğretim Kurumları kütüphanesinde cezasını yerine getirmesi gerektiği söylenmişti. Okunacak kitaplar hakkında ise “şerefe karşı suçlar” ile ilgili makale, tez ve kitap okuması gerektiğine karar verilmişti.