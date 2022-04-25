Ziraat Bankası 100 bin TL ile 200 bin TL Arasında Ev Satmaya Başladı! 10 bin TL Teminat Vermek Yeter. 1 konut sahibi olmak isteyen ve bu nedenle uzun yıllardır birikim yapan vatandaşlar, gayrimenkul emlak piyasasında meydana gelen hızlı fiyat artışlarından dolayı bu istek ve hayallerini bir müddet daha ertelemek zorunda kaldı. Pek çok vatandaş, yalnızca birikim ile ev sahibi olamayacakları sebebiyle bankaların sunduğu konut kredilerini araştırırken, kredi yükünün altına girmek istemeyen vatandaşlar ise farklı yöntem arayışlarına girdi. Tam da bu noktada ise devreye Ziraat Bankası girdi ve Ziraat Bankası, müşterilerden ipotek yöntemi ile almış olduğu hacizli konutları satışa çıkardı ve uygun fiyatlar ile ilanları açtı. Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan konutlar, piyasa ortalamasının çok altında fiyatlar ile alıcılarını bekliyor. Işte Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Ziraat Bankasından konut satış ilanları

Ziraat Bankası elinde bulunan Konutları intengo adlı web sitesi üzerinden ihale yöntemi ile satışa çıkarıyor. Konutların değeri ise ekspertiz ile belirlenmekte ve bu tutar ise muhtemelen bedel şekilde isimlendiriliyor. İhale yöntemi ile yapılan satışlar açısından vatandaşların ihaleye katılım sağlayarak teklif vermeleri gerekiyor. Tekliflerin ise muhammen bedelin üzerinde bulunması gerekiyor. İhaleye katılım sağlayacak vatandaşlar, sistem üzerinden 1 konut seçimini yapıyor ve muhammen bedelin yüzde altısı kadar teminat bedelini yatırıyor.