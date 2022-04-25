Garanti Bankası ve 1 Kamu Bankası Düşük Faizli 100.000 TL Duyurusu Yaptı! 2 Bankada Kuyruklar Oluştu

O Bankalar, 100.000 TL İhtiyaç Kredisi İçin Tüketicilerin Karşısına Böyle Bir Maliyet Tablosu Sunuyor. İhtiyaç kredileri gerek bankacılık piyasasında gerekse de tüketicilerin gündemini meşgul etmeye devam ederken, diğer taraftan özel bankaların Nisan 2022 kampanyası adı altında düzenlemiş oldukları 100 bin TL'lik kredi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşlar Hem nasıl bir maliyet tablosu ile karşılaşacakları da açıklandığı nokta Buna göre Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası gibi bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını bu haberimizde bulabilir ve aylık taksit planlanmasını görerek geri ödeme şartları bütçenize en uygun olanı Tercih edebilirsiniz. Bu hususta örnek olarak 100.000 TL ihtiyaç kredisi aylık ödeme hesaplama işlemini Bu haberimizde sizin için hazırladık. Hadi hep birlikte bakalım...

Garanti Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi maliyeti tablosu detayları neler?

Garanti Bankası'ndan 100.000 TL ihtiyaç kredisinin çekilmesinden önce tüketicilerin bilmeleri gereken en önemli unsur, aylık uygulanacak faiz oranının yüzde 1.99 olduğudur. Diğer taraftan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 50 bin TL'ye kadar kredi çekiminde 36 aylık vade seçeneği sunulurken 50 bin TL'den fazla kredi çekilmesinde en çok 24 aylık vade seçeneği tercih edilebilir. Buna göre Garanti Bankası'ndan 100.000 TL ihtiyaç kredisini çekilmesi durumunda 24 aylık vade seçeneği en çok tercih edilebilir ve taksit tutarı 5522 TL olacak Diğer taraftan toplam geri ödeme tutarı ise 132. 535 TL gibi bir rakama çıkacak.

Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi maliyet tablosu detayları neler?

100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası'ndan çekilmesi durumunda aylık uygulanacak faiz oranı yüzde 1.94 olacak ve yıllık maliyet oranı ise %32.538 olacak ve aylık ödenecek taksit tutarı 5485 TL olacak.