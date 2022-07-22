Ziraat Bankası 0.99 faiz oranları ile nakit ödemesini yapacağını duyurdu! Bankadan bireysel müşteri olan herkes alacak

Bankalar üzerinden başvuru yaparak düşük faizli kredi kullanacak olan kişilere, son dakika haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi almak isteyenlere, hemen ödemeli kredi verilmektedir. 0.99 faizli kredi almak istiyorsanız da banka şartlarına uygun olmanız gerekmektedir. Bu şekilde sizlerde ziraat bankası tarafından yapılan bu nakit kampanyasına katılabilecek ve 0.99 faizlerle kredi kullanmış olacaksınız. Ziraat bankası 0.99 faizli kredi için bazı önemli şartları da resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

Başvuru şartları açıklandı...

Başvuru yapmak isteyenlere hemen ödeme gelecek. Nakit kredi alacak kişilere, uygun faizlerle verilecek olan bu kredilerde, bankadan daha önce kredi almış olmanız gerekmektedir. Bu şekilde kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli olacak ve kredilerde hemen hesaplara ödemeler yapılacak. Başvuru yapacak olan kişilere, banka 5 dakika içinde kredi sonucunu verecektir. Başvuru yapmak isteyenler, aynı gün içinde kredi almak istiyorsa, internet bankacılığını kullanarak 36 ay vadeye kadar bankadan kredi alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankadan daha önce kredi almış olan ve maaş alan müşteriler, 10.000 TL'ye kadar 0.99 faizli nakit alabileceklerdir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular sadece banka şubelerinden değil, bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapılacak. Banka resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapacak olan kişiler, uygun faizlerle krediyi aynı gün içinde hesaplarına alacaklardır. Kredi notu uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli bu kredileri daha fazla limitlerde de kullanacaklardır. Bu şekilde kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli kredi için başvurusunu yapacak ve gelir durumuna göre kredi alacaklardır.