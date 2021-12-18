Ziraat Bankası 0.33 Nakit Kampanyasını Duyurdu, Vatandaşlara Müjdeli Haber Geldi

Ziraat Bankası’ndan Müşterilerine Müjde. Ziraat Bankası’ndan müşterilerine son dakika müjdesi geldi. Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak 0.33 faiz oranıyla kredi verecek. Ziraat Bankası müşterileri oldukça avantajlı bir şekilde düşük faizle kredi imkanından yararlanacaklar. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile milyonlarca Ziraat Bankası kullanıcısını sevindiren haber geldi. Kredi şartları belli oldu.

Ziraat Bankası’ndan 0.33 Faiz Oranıyla Müşterilerine Özel Kredi İmkanı

Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak yaptığı kampanyayla beraber 0.33 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi verileceğini açıkladı. Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak verilecek kredinin şartları da belli oldu. Bankanın internet sayfası üzerinden yapılan açıklamayla acil nakit ihtiyacı olan Ziraat müşterilerine ve daha önce bu bankadan kredi çekmiş olan müşterilere 5000 TL kredi verilecek.

Ziraat Bankası’nda hesabı olan müşteriler bu krediden yararlanabilmek için bankanın şubelerine gitmeden Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden ya da Ziraat Mobil uygulaması üzerinden 0.33 faizli ihtiyaç kredisine kolaylıkla başvuru yapabilecekler. Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredisinden faydalanacak emekli vatandaşların da emekli maaşlarını Ziraat Bankası’ndan almaları şartı bulunuyor.

Ziraat Bankası Kredi Avantajları

Ziraat Bankası müşterileri 0.33 faiz oranlı krediden 36 aya kadar vade imkanıyla yararlanabilecekler. Ayrıca ihtiyaç kredisinin ilk taksiti de 90 gün süreyle kadar ertelenmesi imkanı da bulunuyor. Müşteriler krediye mobil uygulama, internet bankacılığı ya da banka şubelerinden istedikleri zaman başvuru yapabilirler.

Ziraat Bankası yüksek limitli kredi isteyen müşterilerine özel olarak da kredi imkanı sunuyor. Yüksek limitlerle kredi isteyen müşterilere özel olarak Ziraat Bankası 1.51 faiz oranıyla 200.000 TL’ye kadar belgesiz kredi imkanını da müşterilerine sunuyor. 200.000 TL’ye kadar kredi çekmek isteyen müşterilerin herhangi bir belge sunması da gerekmiyor. Başvuruları kabul edilen müşterilerin hesaplarına ihtiyaç kredileri tanımlanıyor. Ziraat bankası müşterilerine dilerlerse ihtiyaç kredisi dilerlerse de tüm borçlarını kapatacakları miktarlarda kredi imkanını sunuyor. Düşük faizlerle verilen bu krediyle beraber Ziraat Bankası müşterileri borçlarını kapatma imkanına sahip olacaklar. Böylelikle Ziraat Bankası kullanıcıları oldukça avantajlı bir kredi imkanına da erişiyorlar. Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak verilen bu krediden yararlanmak isteyen diğer banka müşterileri Ziraat Bankası’nda hesap açarak ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler.