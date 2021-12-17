NFT'ler Çığır Açan Bir Yıl Geçirdi

Kanadalı sanatçı Trevor Jones 14 yıl önce İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden mezun olduğunda, sanat dünyasının acımasız gerçekleriyle çabucak yüzleşti.

Al Jazeera'ya “Bazı iyi sergilerim ve galeri gösterilerim oldu” dedi. "Fakat faturaları ödemenin bir yolu yoktu. O zamanlar üç farklı işte çalışıyordum.”

2010'ların başında, teknoloji ve sanat arasındaki kesişmeyle ilgilenmeye başladı ve QR kodları ve artırılmış gerçeklikle denemeler yapmaya başladı. Bu temalar, yerleşik sanat dünyasından ılık bir yanıt aldı, ancak o devam etti. 2017'de yükselen kripto para birimi Bitcoin'e yatırım yaptı ve 2018 çöküşünde anında parasını kaybetti.

“Bir yatırımcıdan çok daha iyi bir ressam olduğumu öğrendim” diye şaka yaptı. “Ama resim yoluyla keşfedebileceğim yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı.”

O zamandan beri, klasik resim ve kripto temalarını karıştırarak kripto para temalı eserler yapıyor, genellikle bunlara karşılıksız tokenler (NFT'ler) biçiminde iliştirilmiş dijital sanat eserleriyle.

NFT'ler, blockchain teknolojisi ile desteklenen benzersiz dijital dosyalardır - Bitcoin'i sabitleyen aynı teknoloji - ve oturdukları blok zinciri defteri, bu benzersiz dijital varlığın hak sahibinin kim olduğunu doğrulayarak ona bir kaynak sağlar.

NFT'lere olan talep, Jones'un servetiyle birlikte bu yıl patlayan ilgiyle birlikte geçen yılın sonlarında yükselmeye başladı.

İlk NFT projesi 2019'da 10.000 dolara satıldı - o zamanlar çok büyük bir para. Ekim 2020'de çizgi roman sanatçısı José Delbo ile birlikte 552.000 dolara bir NFT Batman sattı. Ardından bu Şubat ayında, Bernini'nin The Ecstasy of Saint Teresa'sını kripto görüntüleri ile karıştıran en ünlü eseri Bitcoin Angel'ın 4.158 baskısını 3.2 milyon dolara sattı.

Jones, “Fakir, mücadeleci bir ressam olduğunuzda, sadece işinizi satmak ve kira ödemek ve masaya biraz yiyecek koymak istersiniz” dedi. “Bu koşullar altında yaratıcı olmak bir mücadele. Şimdi Ice Cube ile işbirliği yapacak bir pozisyondayım.”

Pikseller ve kaynak

NFT'ler bu yılın en çok satan sanat satışlarını destekledi.

Altına hücumun açılış vuruşu, Mart ayında, Beeple olarak da bilinen Amerika Birleşik Devletleri merkezli sanatçı Mike Winkelmann'ın, Christie's müzayede evinde 69 milyon dolara 69 milyon dolarlık dijital sanat eseri Everydays: The First 5000 Days'in NFT'sini satmasıyla atıldı.

Christie's ayrıca, trendden yararlanmak için Kasım ayının sonunda NFT ticaret platformu OpenSea ile ortaklık kurdu. Paris Hilton, Snoop Dogg ve Lindsay Lohan ve hatta World Wide Web mucidi Tim Berners-Lee gibi ünlüler bu yıl NFT'ler yaptı ve sattı.