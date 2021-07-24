Ziraat Akbank Yapıkredi Harekete Geçti! Bankalardan Kredi ve Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma Müjdesi

Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi'den kredi ve kredi kartı borçlarına erteleme ve faiz silme müjdesi. Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi'den borçlara yapılandırma müjdesinin tüm detayları haberimizin devamında sizlerle...

Son dönemde Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri nedeniyle borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaş, kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma için araştırmalarını sürdürüyordu. Beklenen müjde bu kez Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi'den geldi. Üç banka tarafından yapılan ayrı ayrı açıklama ile kredi ve kredi kartı borçlarına yapılandırma müjdesi resmen duyuruldu! Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi'de kredi veya kredi kartı borcu bulunanlar, borçlarını 3 ay boyunca öteleyebilecek. Üstelik bu 3 ay boyunca düşük miktarda faiz uygulanacak.

Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi'nin yapılandırma fırsatı borçları ötelemekle de kalmıyor. Aynı zamanda kredi ve kredi kartı borçlarınızı yapılandırarak daha uygun ve mâkul ödeme planı oluşturabilirsiniz. Üç banka tarafından açıklanan kredi yapılandırma fırsatı yalnızca konut kredisi ile sınırlı da değil! İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi yahut bireysel veya ticari kredi kartları da yapılandırma imkanından faydalanabilecek. Banka ile anlaşma sağlayarak yepyeni bir ödeme planı oluşturabilir, daha uygun ödeme koşullarıyla borçlarınızı kolayca ödeyebilirsiniz.

Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi'den Kredi Borçlarına Yapılandırma Müjdesi!

Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi, vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği bu günlerde büyük bir kampanyaya imza atarak borçlu vatandaşlara müjdeli haberi duyurdular! Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi'de herhangi bir kredi veya kredi kartı borcu bulunan vatandaşlar, bankalarına müracaat ederek borçlarını 3 ay boyunca faizsiz veya düşük faizle erteleyebilecekler. Aynı zamanda borç yapılandırma imkanıyla taksit miktarlarının düşürülmesi ve vadenin uzatılması da mümkün olacak. Yepyeni bir anlaşma ile yeni bir ödeme planı, kredi borçlarınızı ödemenizde önem taşıyacaktır.

Başvurular Başladı

Ziraat Bankası, Akbank ve Yapıkredi borç yapılandırma fırsatında başvurular başladı. Borçlu banka müşterileri, banka şubelerine uğrayarak yahut internet veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi veya kredi kartı borçlarını yapılandırabiliyorlar. Başvuruların kısa süre içinde sonuçlandırılarak borçlu vatandaşlara yeni ödeme planı ve ödeme kolaylığı sunulması sağlanıyor.

Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma, bankadan bankaya değişmekle birlikte yılda en fazla 2 kez yapılabilmektedir. Bu nedenle borçlu vatandaşların kredi borç yapılandırma işleminden önce iyi hesap yapması gerekmektedir.